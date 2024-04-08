الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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عاجل.. تعذر رؤية هلال شهر شوال في تمير.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

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هلال شوال
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أعلن مرصد تمير تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وفي انتظار الإعلان الرسمي.
وأوضح أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وبانتظار المراصد الباقية  وقرار المحكمة العليا.

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يأت هذا بعد استعدادات ضخمة، حيث بدأ الرائون بمرصد تمير، استطلاع رؤية هلا شهر شوال، في وقت يترقب المسلمون في شتى أنحاء العالم، اليوم الاثنين، رؤية هلال شهر شوال.

بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شوال

ومن مبدأ قول الرسول الكريم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن غم عليكم فأكمل الشهر"، جرت الاستعدادات المكثفة في مختلف مناطق المملكة، لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال.



وشارك مستشفى تمير العام بمبادرة "اعرف_أرقامك"، لقياس المؤشرات الحيوية وتعزيز صحة الجسم في مرصد الأهلة بتمير.


 شروق الشمس وغيابها

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، يبدأ الرصد يوم 29 رمضان، ويتم خلال تحري شروق الشمس وغيابها، ومتابعة منازل القمر، وخروجه من الشرق للغرب بما يسهل رؤية الهلال.

المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال

فيما دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.



وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.


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