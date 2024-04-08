عاجل.. "الموارد" ترد على إعادة العمل بنظام الضمان الاجتماعي السابق

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نظام الضمان المطور، هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل ذلك الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.





ما الفرق بين النظام السابق والمطور؟



هل التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يؤثر على استحقاق معاش الضمان السابق؟



العدول عن نظام الضمان المطور والعودة إلى النظام السابق



يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية.كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.لا يؤثر التقديم على الضمان الاجتماعي المطور على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي السابق.وحول إمكانية العدول عن نظام الضمان المطور والعودة إلى النظام السابق، ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار بهذا الصدد، قائلة: "تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور الحالي ليكون أوسع وأشمل وتم إلغاء الطلبات السابقة لتدخل في النظام الجديد وفق الشروط الجديدة".وأتاحت الاطلاع على كافة برامج الدعم والتمكين المقدمة من الوزارة، عبر الرابط التالي: ( من هنا ).