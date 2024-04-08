عاجل.. نزلت له دفعة أبريل في حساب المواطن ولم يجدها بالصراف .. ماذا يفعل؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار لمواطن لم يجد دفعة أبريل في الصراف الآلي، رغم اعتمادها من برنامج حساب المواطن.



دفعة أبريل غير موجودة بالصراف:



المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:



غير مؤهل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول :" السلام عليكم.. الدفعة في الموقع جاتني مدفوعة لشهر أبريل لكن ما نزلت لي بالصراف.. إيش المشكلة؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" وعليكم السلام ،في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن معنى عبارة ظهرت له في رد من البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :" السلام عليكم ما معنى هذي الرسالة".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" وعليكم السلام.. المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ، نسعد بخدمتك".أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا من أحد الأشخاص، عن كيفية التعامل مع البرنامج، حيث يأتيه الدعم الشهري مرة مؤهل وأخرى يظهر فيها غير مؤهل.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"نزل لي شهر مؤهل وهذا الشهر غير مؤهل رغم أن معلوماتي صحيحة".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره : "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.. نسعد بخدمتك".