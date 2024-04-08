"التجارة" تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد (فيديو)

تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
8 أهداف للجولات
وتهدف هذه الجولات إلى:
- التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها.
- ضبط المخالفات التجارية.
- التأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك.
- مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.
- التحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة.
- التأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.
- اتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.
- تطبيق العقوبات على المخالفين.
📃 | "التجارة" تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد.https://t.co/JcHjVLCLbE pic.twitter.com/TNJdmhwP5H— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 7, 2024