الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"التجارة" تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد (فيديو)

التجارة - الاسواق - المدارس - الدراسة - ادوات مدرسية - التسوق
في أحد أسواق المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان

8 أهداف للجولات

وتهدف هذه الجولات إلى:
- التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها.
- ضبط المخالفات التجارية.
- التأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك.
- مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.
- التحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة.
- التأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.
- اتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفة  يتم ضبطها.
- تطبيق العقوبات على المخالفين.


اقرأ أيضا

توجيه مهم من سكني لإبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض.. ماذا عن الرسوم؟

اليوم.. كسوف كلي للشمس غير مشاهد في المملكة

بيان عاجل من الموارد البشرية بشأن محتوى مرئي: موظفة المطعم نفت المتداول ولا توجد ضغوطات

بين الصين والمملكة .. بدء تشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة ابتداءً من 16 أبريل

الإثنين 29 رمضان.. توقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 2:23 م الإثنين، 11 مارس 2024

أخبار السعودية.. مواعيد الدوام الدراسي في رمضان وسكان هذه المدينة أول من يفطرون بالمملكة

أمير الرياض 11:43 م الأحد، 10 مارس 2024

الأمير فيصل بن بندر يدشّن حملة "جود الرياض" لتوفير 1109 وحدات سكنية

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام 9:00 م الأحد، 10 مارس 2024

عاجل.. قبل ساعات من دخول رمضان.. ضربات أمنية موجعة تضبط أسلحة ومخدرات

أخبار السعودية 3:10 م الأحد، 10 مارس 2024

أخبار السعودية.. 3.3 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن وحالة الطقس خلال شهر رمضان