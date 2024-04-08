"التجارة" تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد (فيديو)

أ أ

تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.





8 أهداف للجولات

وتهدف هذه الجولات إلى:

- التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها.

- ضبط المخالفات التجارية.

- التأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك.

- مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.

- التحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة.

- التأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.

- اتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.

- تطبيق العقوبات على المخالفين.

