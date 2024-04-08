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أمطار وبرد وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض وهذه المناطق من تقلبات حتى الثلاثاء

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، سكان الرياض والمناطق "الوسطى والجنوبية والشرقية" من تقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول من اليوم حتى غد الثلاثاء.اضافة اعلان


"الحصيني" يُحذر من تقلبات حتى الثلاثاء

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية من اليوم وحتى يوم غد الثلاثاء، بتساقط أمطار غزيرة وحبات برد وجريان السيول، مع طقس غير مستقر.


رياح قوية مع تساقط أمطار

ونبه إلى هبوب رياح من خفيفة لشبه قوية على مناطق وسط وغرب وشرق، مع استمرار الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام١٤٤٥هـ.

أمطار غزيرة وجريان السيول على 8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، والشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.


أمطار رعدية على هذه المناطق

وشددت على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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