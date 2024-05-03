تقلبات جوية.. شاهد بحيرات السيول بين السليل والأفلاح بالرياض

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استمرارً للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا وملأت الأودية و الشعاب بين الأفلاج والسليل والارطاوية نتيجة غزارة الأمطار بمنطقة الرياض.





تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول





بحيرات السيول في الضبعية

بين #الافلاح

الخميس ٢٣ شوال ١٤٤٥هـ

2 مايو 2024م

من | راجس الخضاري

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. pic.twitter.com/ohT9dF7MmM بحيرات السيول في الضبعيةبين #السليل الخميس ٢٣ شوال ١٤٤٥هـ2 مايو 2024ممن | راجس الخضاري May 3, 2024

هطول أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق





السيول تملأ فيضة ام الحصن

شمال القاعية شرق الارطاوية

الخميس ٢٣ شوال ١٤٤٥هـ

2 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/74awmXz4vp 🔴 شاهدالسيول تملأ فيضة ام الحصنشمال القاعية شرق الارطاويةالخميس ٢٣ شوال ١٤٤٥هـ2 مايو 2024م May 2, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه السيول الأنهار السلسل الأفلاج والأرطاوية لبحيرات مع تقلبات جوية ورياح سطيحة نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.