تقلبات جوية.. شاهد بحيرات السيول بين السليل والأفلاح بالرياض

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استمرارً
للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
أنهارًا وملأت الأودية و الشعاب بين الأفلاج والسليل والارطاوية نتيجة غزارة الأمطار
بمنطقة الرياض.
تساقط
أمطار غزيرة مع جريان السيولوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه السيول
الأنهار السلسل الأفلاج والأرطاوية
لبحيرات مع تقلبات جوية ورياح سطيحة نشطة.
🔴— طقس (@tqqs) May 3, 2024
بحيرات السيول في الضبعية
بين #السليل و #الافلاح
الخميس ٢٣ شوال ١٤٤٥هـ
2 مايو 2024م
من | راجس الخضاري
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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
هطول أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد
تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة
الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق
تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
🔴 شاهد— طقس (@tqqs) May 2, 2024
السيول تملأ فيضة ام الحصن
شمال القاعية شرق الارطاوية
الخميس ٢٣ شوال ١٤٤٥هـ
2 مايو 2024م
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