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تقلبات جوية.. شاهد بحيرات السيول بين السليل والأفلاح بالرياض

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سيول الرياض
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استمرارً للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا وملأت الأودية و الشعاب بين الأفلاج والسليل والارطاوية نتيجة غزارة الأمطار بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه السيول الأنهار السلسل  الأفلاج والأرطاوية لبحيرات مع تقلبات جوية ورياح سطيحة نشطة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.


هطول أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق

 كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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