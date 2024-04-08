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عاجل.. بعد توحيد موعد الصرف.. توضيح مهم من "التأمينات" بخصوص الحسم من المعاشات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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من بين الاستفسارات والتساؤلات المتكررة عقب قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعديل مواعيد صرف المعاشات لمتقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد المدني والعسكري"، ما يتعلق بحسم البنوك من الرواتب.اضافة اعلان
وأعلنت "التأمينات"، توحيد موعد صرف معاشات التقاعد لكافة العملاء، وصرفها مقدمًا بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو القادم.
وأوضحت حسابها في منصة "إكس": "لن يتم تغيير موعد الصرف لمعاش إبريل لمتقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد المدني والعسكري".
وأضافت: "حيث سيصرف في موعده المحدد مسبقًا في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل. أما بالنسبة لمعاش شهر مايو 2024 فسيصرف في الأول من شهر مايو، ويستمر الصرف بعد ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي".
وعلى ضوء ذلك، يتساءل المستفيدون: هل تحسم البنوك الأقساط الخاصة بالسيارات والقروض من الراتبين اللذين لن يفصل بينهما سوى 6 أيام فقط، أم لا يحق لها؟، وهو ما أجابت عليه، قائلة: "تم التنسيق وإشعار كافة البنوك والمنشآت التمويلية بتعديل تاريخ الصرف، وفيما يخص الحسم يمكنك التواصل مع جهة الحسم للاختصاص وإفادتك".


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