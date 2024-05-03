الجمعة، 24 شوال 1445 ، 03 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اعتبارًا من الغد.. الأمن العام: منع دخول المقيمين العاصمة المقدسة بدون تصريح

المرور - نقاط فرز المركبات بمداخل العاصمة المقدسة
لن يسمح لغير حاملي التصاريح بدخول العاصمة المقدسة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


أعلن الأمن العام، أنه سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 4/ 5/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.اضافة اعلان
وقال الأمن العام، إنه بموجب التعليمات سيتم منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

تطبيق التعليمات المُنظِّمة للحج 

وأكد الأمن العام، أنه سيتم تطبيق التعليمات المُنظِّمة لحج هذا العام 1445هــ القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

اقرأ أيضا

إحكام: هذه المواقع لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات

عاجل.. الأرصاد": أمطار رعدية وسيول على جازان وعسير و4 مناطق أخرى

الأرصاد: أمطار وأتربة وتقلبات جوية على ثلاث مناطق تستمر حتى هذا الموعد

وفق 14 شرطًا.. بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح المناحل بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

الشرقية تتصدر.. 136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

القبض على مواطن 8:43 م الخميس، 02 مايو 2024

عرض حياة الآخرين للخطر.. القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بتبوك

وزارة الداخلية 4:14 م الأربعاء، 01 مايو 2024

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان تخلص من مواطن بطريقة بشعة بالجوف

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية 5:41 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عقوبة مغلظة.. ضبط 4 أشخاص لترويجهم كميات من المخدرات بنجران

ا 6:03 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عاجل.. مواطن ينهي حياة امرأة رمياً بالرصاص ودوريات الأمن بنجران تطيح به