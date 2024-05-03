اعتبارًا من الغد.. الأمن العام: منع دخول المقيمين العاصمة المقدسة بدون تصريح

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أعلن الأمن العام، أنه سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 4/ 5/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وقال الأمن العام، إنه بموجب التعليمات سيتم منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.





تطبيق التعليمات المُنظِّمة للحج



اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 4/ 5/ 2024 م .. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح. pic.twitter.com/Y7XyCbG3Rc May 3, 2024

وأكد الأمن العام، أنه سيتم تطبيق التعليمات المُنظِّمة لحج هذا العام 1445هــ القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.