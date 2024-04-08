قرار عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة إلى عدم إقامة صلاة عيد الفطر في الأماكن المكشوفة بالمناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار في هذا اليوم.





توقعات المركز الوطني للأرصاد



نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم #عيد_الفطر لهذا العام 1445هـ ؛ فقد وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن… pic.twitter.com/uCk3SjAbLA April 8, 2024



أمطار غزيرة في عيد الفطر

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من تساقط البرد، وانعدام الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار غزيرة في عيد الفطر في بعض مناطق المملكة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة تثير الأتربة والغبار، كما ستتأثر مناطق الرياض ونجران وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف وعسير والباحة والقصيم بالحالة الجوية السائدة.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم #عيد_الفطر لهذا العام 1445هـ ؛ فقد وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار بإذن الله".