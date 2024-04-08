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قرار عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة إلى عدم إقامة صلاة عيد الفطر في الأماكن المكشوفة بالمناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار في هذا اليوم.

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توقعات المركز الوطني للأرصاد

وجاء  في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم #عيد_الفطر لهذا العام 1445هـ ؛ فقد وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار بإذن الله".

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