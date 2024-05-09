عاجل.. الإطاحة بوافد عربي دخل العاصمة المقدسة بتأشيرة وأنهى حياة والده

أ أ

أقدم وافد سوداني على جريمة مروعة في العاصمة المقدسة، حيث أنهى حياة والده، بعد دخوله مكة المكرمة بتأشيرة.



سوداني ينهي حياة والده بمكة:

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فقد ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، القبض على مقيم من جنسية سودانية، وذلك بعد قيامه بقتل والده بحي العزيزية بمكة المكرمة.ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن ورود حالة جنائية، وبعد التحري تمكنت من إلقاء القبض على وافد من الجنسية السودانية.وأوضحت أنه قام بعد وصوله من بلاده اليوم بتأشيرة زيارة، بالتوجه مباشرة لمقر سكن والده خلف أحد المتاجر الشهيرة لحي العزيزية، وقام بقتله على الفور.أيضا أضافت الجهات المعنية أنها قد اتخذت الإجراءات النظامية بحقه بعد القبض عليه، من خلال تسليم الجاني لقسم شرطة القرارة، تمهيدًا لإحالته للجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.