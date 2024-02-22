أيام وتنتهي المهلة.. طريقة إسقاط مركبتك المهملة أو التالفة عبر أبشر

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أعلنت منصة أبشر، أنه باقي 8 أيام فقط وتنتهي المهلة التصحيحية.

وطالبت على حسابها في منصة "إكس" بالمسارعة بإسقاط المركبات المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر "دون غرامات".

موعد انتهاء المهلة التصحيحية



وأكدت أن المهلة التصحيحية تنتهي في 1 مارس 2024.

خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة للأفراد



وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أطلقت منصة أبشر خدمة إسقاط المركبات.

وتتيح الخدمة للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة "خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة"، وذلك عبر هذه الخطوات:

طريقة إسقاط مركبتك المهملة أو التالفة عبر أبشر

1 - استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة.

2 - التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتـمــــام إجــــراءات اســــتـلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.

3 - إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة

4 - إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـــبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.



