الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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عاجل.. من اليوم ولمدة 4 أيام.. توقعات الأرصاد: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

هطول امطار وضباب
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

أمطار رعدية على مناطق المملكة:


ويأتي ذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وتربة وميسان وأضم والعرضيات والكامل ورنية والخرمة والمويه.

 أمطار على الرياض:


ومن المتوقع تأثر منطقة الرياض لتشمل الزلفى والمجمعة والغاط وشقراء وثادق ومرات والدوادمي وعفيف بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر والقويعية والسليل، ومناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية والجوف والحدود الشمالية.
وأشارت إلى أن مناطق وجازان ونجران والشرقية ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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