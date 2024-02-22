الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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اليوم.. بدء إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

تعليق الدارسة1
الإجازة تستمرة لمدة 10 أيام
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تبدأ اليوم الخميس، إجازتا الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، والتي تستمر حتى السبت 1445/8/21هـ.اضافة اعلان

جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445

وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس

من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

- إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
 

- إجازة نهاية أسبوع مطولة

يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي

من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

التقويم الدراسي

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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