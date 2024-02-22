اليوم.. بدء إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

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تبدأ اليوم الخميس، إجازتا الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، والتي تستمر حتى السبت 1445/8/21هـ.
جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيسمن يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
- إجازة عيد الفطر المباركمن يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولةيوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية العام الدراسيمن يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.