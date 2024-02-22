أين تقضي إجازة يوم التأسيس؟.. أفضل الحدائق والمنتزهات لاصطحاب أسرتك إليها

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تبحث العديد من العائلات عن أماكن للخروج والتنزه، في إجازة ذكري يوم التأسيس، وهناك العديد من الوجهات الملائمة للتنزه فيها، والتي يمكن للأسر أن تصطحب أطفالها إليها، للاستمتاع بأجواء يوم الإجازة.

وفيما يلي قائمة بأهم المنتزهات والحدائق التي تمثل الوجهة المفضلة لكثير من العائلات للخروج في يوم العطلة:





متنزه سلام بالرياض



حديقة الملك عبدالله بالرياض



حديقة حيوانات الرياض



حديقة الغدير بجدة



حديقة تهامة بجدة



منتزه الحدبان بالطائف



منتزه الملك فهد بالدمام



منتزه التلال بالمدينة



حديقة الزيتون بحائل



حديقة الملك خالد في بريدة



القرية التراثية بجازان



منتزه أبو خيال في أبها



يعتبر متنزه سلام بمدينة الرياض، أحد أهم الوجهات الترفيهية في قلب العاصمة، ويضم منطقة المزرعة التي تحتوي على أكثر من ألف نخلة، حيث يتاح للجمهور الاستفادة من ظلالها والابتهاج برؤيتها.علاوة على منطقة التلال التي يكسوها بساط أخضر من العشب (الثيل)، ومنطقة البحيرة التي حفرت بأعماق مختلفة بحيث لا تتجاوز أعلى نقطة فيها خمسة أمتاروتنقسم البحيرة إلى منطقتين إحداهما متاحة للزوار لركوب القوارب وأخرى للنظام البيئي الطبيعي.كما يضم المتنزه المنطقة البيئية، وتشكل الجزء الجنوبي الشرقي من المتنزه وهي عبارة عن محمية طبيعية لأنواع مختلفة من النباتات والطيور والحيوانات ويتم التجول فيها عبر مرشدين مخصصين لخدمة الجمهور لتعريفهم بموجودات هذه المنطقة.منتزه الملك عبد الله الذي افتتح أمام الجمهور في عام 2013، هو من أهم معالم الرياض الترفيهية، يتميز بتصميم مبتكر بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، ويتميز بمناظر طبيعية خضراء ومسطحات مائية رائعة الجمال، ويعد واجهة سياحية لأهالي المنطقة وللزائرين إلى المدينة.تحتضن الحديقة عدد من الحيوانات وجموعة مختلفة من الطيور، سوف تبتهج عند رؤيتها والتعرّف أكثر على البيئة التي تعيش فيها مثل هذه المخلوقات، وتضم مزرعة الأطفال، حيث سيلتقون ببعض الحيوانات الأليفة التي سينجذبون لرؤيتها.تتميَّز بالمسطحات الخضراء والهدوء، بالإضافة إلى وجود ألعاب للأطفال تمكنهم من قضاء أجمل الأوقات مع أهاليهم وأمتعها، كما تمتاز بوجود مضمار صغير للمشي.تُتيح الدخول مجانًا، وتعد من الأماكن المفضلة للعائلات. كما تقدم مجموعة متنوعة من المطاعم الرائعة التي تُقدم مأكولات لذيذة للزوار، وتضم العديد من الألعاب المناسبة لجميع الأعمار، خاصة الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحديقة مناطق وجلسات خاصة للرجال، وتضم الحديقة العديد من الأشجار وممشى يمتد على طول الحديقة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستمتاع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق.منتزه الحدبان من أشهر منتزهات الطائف التي تمكنك من مشاهدة منحدرات الشفا للإستمتاع بالمناظر الطبيعية والهواء المنعش لذلك هو من أحد المنتزهات المشهورة داخل الطائف التي تضم الكثير من الزائرين العائلات والأصدقاء لما توفره من أنشطة مختلفة مثل الأماكن الخاصة بالتخييم والمنازل المظللة التي توفر المجالس العربية كما توفر العديد من الأنشطة الأخرى مثل.يعتبر منتزه الملك فهد بالدمام من أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة الشرقية وأكثرها جذباً للزوار، يقع على طريق الدمام الظهران السريع. وتضم حديقة العائلات التي تحتوي على بحيرة على شكل دائرتين وترتبط بممر مائي ويعلوها ثلاثة جسور محاطة بأرضيات من البلاط المتداخل. تغطي المسطحات الخضراء مناطق شاسعة من المنتزه.منتزه التلال المدينة المنورة افتتح أمام الزوّار وللعائلات على وجه الخصوص، كونها مصنفة ضمن افضل اماكن سياحية بالمنطقة للعائلات، لتُصبح ملجأً يأتون إليه للابتعاد عن ضوضاء الحياة وللتمتّع بأوقات من التأمُّل والراحة.تقع حديقة الزيتون على طريق الملك عبد العزيز في المنتزه الغربي، وسميت بحديقة الزيتون لأنها تحتوي على مساحات خضراء محاطة بأشجار الزيتون. ويمكن الاستمتاع بوقتٍ عائلي رائع تبعًا لوجود أماكن ومساحات آمنة ومخصصة للعب الأطفال، بجانب وجود أكشاك لتناول وجبات خفيفة وممشى لممارسة رياضة المشي.تعتبر واحدة من أكبر منتزهات القصيم، وتستقبل العائلات، وهي مليئة بالمساحات الخضراء الشاسعة وملاعب الأطفال، وتقام فيها الكثير من الاحتفالات والمناسبات في الأعياد الدينية والوطنية. كما يوجد فيها برج مياه بريدة الشهير بتصميمه الفريد والذي يضفي شكلاً جميلاً على الحديقة.من أهم الأماكن السياحية في جازان، وتعد القرية من أشهر المعالم الحضارية في المدينة، وحصلت على جائزة أفضل موقع للجذب السياحي على مستوى المملكة. ويوجد بها عدد كبير من المتاحف والراغبين في عرض الأعمال للزائرين.منتزه أبو خيال أحد أهم المقاصد السياحية في أبها، وهو من أجمل المنتزهات، نظرًا لموقعه الفريد يرسم للزائر لوحة طبيعية نادرة الوجود، لما يحويه من تنوع في النباتات والأشجار الوارفة. تم تصميم المنزه ليكون ممشى رائعًا، وبه أيضًا مساحات للجلوس، وقضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة.حديقة الملك فهد في خميس مشيطتعتبر واحدة من أكثر المنتزهات الكبيرة التي توجد في خميس مشيط، وهي الأكثر شعبية من بين غيرها من الأماكن الأخرى، وتتميز بأنها ذات مساحات كبيرة ورائعة من الخضرة والأشجار الرائعة والمزهرة وهي التي تصل لـ50 هكتار، وهذا ما يجعلها من أكثر الأشياء التي يتم زيارتها بشكل دائم.