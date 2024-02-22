الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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عاجل وبشرى للمواطنين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا.. بدء سريان "تأشيرة ETA" اعتبارًا من اليوم

السفر إلى بريطانيا
تأشيرة ETA تتيح العديد من المميزات
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يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن تأشيرة EVW.اضافة اعلان

مميزات تأشيرة ETA

وتتميز التأشيرة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، كما أنها صالحة لدخول متعدد خلال فترة الصلاحية، وستكون رسوم التأشيرة رمزية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية.

استخدامات تأشيرة ETA

وستمكّن التأشيرة المواطنين السعوديين من:
الدخول إلى الأراضي البريطانية والإقامة لمدة ستة أشهر كسائح.
أو لزيارة الأقارب أو لغرض الأعمال التجارية أو للدراسة القصيرة.
أو للحصول على تأشيرات العبور عبر مطارات المملكة المتحدة "الترانزيت".
أو للعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

إطلاق ميزة الإعفاء الإلكتروني لمواطني بريطانيا

كانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت في أغسطس الماضي، ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدخول المملكة.
وبحسب منشور للوزارة، فإن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتمثل في زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.
وتعد هذه الميزة تسهيلاً متقدمًا في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكة.

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