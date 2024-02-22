عاجل.. نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني.. كيف تستعلم عنها عبر منصة نور؟

أصبح متاحًا للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر منصة "نور" التابعة لوزارة التعليم.
يأتي ذلك عقب الانتهاء من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات أمس الأربعاء.
وشددت وزارة التعليم على مدراس التعليم العام بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام (نور) الإلكتروني للمواد أولاً بأول، وعدم تأخير أعمال كنترول الاختبارات؛ وذلك لضمان إظهار النتائج بنهاية الاختبارات أمس الأربعاء، وقبل بدء إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي.
خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نوروفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور :
-الدخول إلى منصة نور (من هنا).
-تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القوم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.
-من خلال القائمة الرئيسة للنظام، قم بالنقر على (نتائج الطلاب).
-اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
-تسجيل رقم الهوية المخصص للطالب والنقر على استعلام أو بحث.
-ستظهر جميع نتائج الطالب في كل المواد أمامك.
معرفة درجات الاختبارات بشكل يوميوكانت وزارة التعليم قد أتاحت خدمة جديدة لأولياء الأمور بمعرفة درجات أبنائهم في الاختبارات بشكل يومي، عبر حساباتهم في نظام "نور".
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي:
- الذهاب إلى حساب ولي الأمر.
- التوجه إلى اسم الطالب.
- اختيار نسبة تقدم الطالب.
- ستظهر تفاصيل المعدل للطالب.
- التوجه إلى المواد التي اختبر فيها الطالب.
- الضغط على الفصل الثاني.
- عند الضغط على المادة سيظهر معدل الطالب.