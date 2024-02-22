عاجل.. نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني.. كيف تستعلم عنها عبر منصة نور؟

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أصبح متاحًا للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر منصة "نور" التابعة لوزارة التعليم.

يأتي ذلك عقب الانتهاء من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات أمس الأربعاء.

وشددت وزارة التعليم على مدراس التعليم العام بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام (نور) الإلكتروني للمواد أولاً بأول، وعدم تأخير أعمال كنترول الاختبارات؛ وذلك لضمان إظهار النتائج بنهاية الاختبارات أمس الأربعاء، وقبل بدء إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي.





خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور



معرفة درجات الاختبارات بشكل يومي

