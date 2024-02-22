عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار على معظم المناطق لمدة 3 أيام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءا من يوم غد الجمعة، بمشيئة الله تعالى.



أمطار على معظم المناطق



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وفي التفاصيل، توقع المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، هطول أمطار الخير على معظم مناطق المملكة بدءا من يوم غد وحتى يوم الأحد المقبل".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.