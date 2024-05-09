أمطار غزيرة.. السيول تجري أنهارًا مع تقلبات جوية بعدة مناطق (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات، مع أمطار غزيرة ورياح نشطة أثرت على الرؤية.





سيل وادي بعيجا غرب الفرشة

جنوب

الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ

8 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/pIjKAhH8Pw سيل وادي بعيجا غرب الفرشةجنوب #حوطة_بني_تميم الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ8 مايو 2024م May 8, 2024

سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية



أمطار رعدية وزخات من البرد





أمطار غزيرةجنوب

الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ

8 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/2ilTNOQM5v أمطار غزيرةجنوب #حوطة_بني_تميم الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ8 مايو 2024م May 8, 2024

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر





سيول النجد شرق محافظة ثار

شمال

الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ

8 مايو 2024م

متابعة | مهدي السليمي

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. pic.twitter.com/jHdTjeL589 سيول النجد شرق محافظة ثارشمال #نجران الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ8 مايو 2024ممتابعة | مهدي السليمي May 8, 2024

ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار، متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، مع تقلبات جوية ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر".في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، والجوف.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.