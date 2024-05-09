الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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أمطار غزيرة.. السيول تجري أنهارًا مع تقلبات جوية بعدة مناطق (فيديو)

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سيول جارية
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات، مع أمطار غزيرة ورياح نشطة أثرت على الرؤية.اضافة اعلان


سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية

 وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار، متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، مع تقلبات جوية ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.


أمطار رعدية وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر".

 رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، والجوف.


الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،  تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

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