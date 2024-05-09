أمطار غزيرة.. السيول تجري أنهارًا مع تقلبات جوية بعدة مناطق (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية
والطرقات، مع أمطار غزيرة ورياح نشطة أثرت على الرؤية.
🔴— طقس (@tqqs) May 8, 2024
سيل وادي بعيجا غرب الفرشة
جنوب #حوطة_بني_تميم
الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ
8 مايو 2024م
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سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية وأظهرت مقاطع
فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار، متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، مع تقلبات جوية ورياح نشطة على
مناطق مختلفة من المملكة.
أمطار رعدية وزخات من البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة
والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي
الدواسر".
🔴— طقس (@tqqs) May 8, 2024
أمطار غزيرةجنوب #حوطة_بني_تميم
الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ
8 مايو 2024م
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رياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبارفي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة
والغبار، تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل،
المدينة المنورة، تبوك، والجوف.
الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذرمن ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على
معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية
والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
🔴— طقس (@tqqs) May 8, 2024
سيول النجد شرق محافظة ثار
شمال #نجران
الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥هـ
8 مايو 2024م
متابعة | مهدي السليمي
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