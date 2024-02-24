عاجل.. أهم 10.. إيداع دعم سكني خلال ساعات ومدة دراسة أهلية حساب المواطن وبيان من الرقابة النووية

تقدم
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها،
اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. إيداع دعم سكني خلال ساعات
أكد برنامج سكني أنه سيتم إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين، خلال الساعات القادمة.
كم مدة دراسة طلب أهلية حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مدة دراسة طلب الأهلية للحصول على الدعم.
عاجل .. مساند يحدد السن القانوني لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية للأعزب
حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، السن المطلوب لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية للمواطن الأعزب.
ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحشيش والأقراص المخدرة في 3 مناطق
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (360) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
بعد تفجيرات محطة زابريجيا .. بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم السبت، أنه لم يرد لمركز عمليات الطوارئ النووية في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أي بلاغات دولية عن أي إطلاقات إشعاعية على خلفية التفجيرات التي تعرض لها محيط محطة زابريجيا.
تعرض شاب لحادث انقلاب مع زملائه بسبب التفحيط.. ماذا حدث؟
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" قيام شاب بتوثيق لحظة تعرضه لحادث انقلاب مع زملائه بسبب التفحيط.
عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية على 3 مناطق حتى صباح الغد
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله.
لقاء مؤثر.. طلاب بجازان يستقبلون معلمهم المصري بعد غياب 35 عاما
في لقاء مفعم بالمشاعر المؤثرة والغامرة، استقبل طلاب محافظة العارضة بجازان معلمهم المصري بعد غياب أكثر من 35 عاما.
عاجل.. ضبط 5 محطات وقود تلاعبت في قراءة عدادات المضخات بالجبيل والرياض
قامت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضبط 5 محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.
تصل لـ 1500 ريال.. أمانة المدينة المنورة تبدأ في تشغيل عقد رفع المركبات المهملة والتالفة
بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في تشغيل عقد سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الموجودة في الطرق أو المواقف أو الساحات العامة، بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة المنورة.