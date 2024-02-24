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لقاء مؤثر.. طلاب بجازان يستقبلون معلمهم المصري بعد غياب 35 عاما

لقاء معلم
استقبال معلم مصري
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في لقاء مفعم بالمشاعر المؤثرة والغامرة، استقبل طلاب محافظة العارضة بجازان معلمهم المصري بعد غياب أكثر من 35 عاما.

طلاب بجازان يستقبلون معلمهم المصري:

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 وفي التفاصيل التي ذكرتها "العربية"، استقبل الطلاب معلمهم المصري "حمدي إسماعيل" بمشاعر فياضة ملؤها الحب واحترام المعلم.
وكان الطلاب قد توزعوا في دروب الحياة بوظائف شتى، لكنهم وبعد هذه المدة الطوياى، احتفى قرابة 40 من تلاميذه بمعلم اللغة العربية، حيث قدموا حباً لأستاذهم، وإعادة الذكرى لسنين دراستهم.

استقبال معلم مصري بعد غياب 35 عاما:


وأوضح أحد الطلاب الشاعر "يحيى رياني" يقول: المشاعر كانت غامرة بين غصة وعبرة وقصة، والكل استذكر لحظات الدراسة الثانوية في العارضة، حيث كانت البيئة الريفية طاغية، والبساطة هي سيدة الموقف.
وأثناء تداول الحديث أو التقاط الصور كانت العبرات تسابق الكلمات من الجميع.
وتابع رياني: تم استقبال الأستاذ حمدي إسماعيل بحفاوة مع جولة بسيطة في أماكن الدراسة قديماً، حيث إنه لكبر سنه وظرفه، وربما في قدومه من مصر مشقة وتعب، ولكنه بادل تلاميذه بالشجن والحنين والحب.
ونوه أن مثل هذه الاحتفالات تغرس في النفوس فضيلة الوفاء بمن تركوا أثراً وصنعوا ذكرى في النفوس، وهم المعلمون صناع الأثر وأهل الرسالة السامية ورواد الجيل.

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