السبت، 14 شعبان 1445 ، 24 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كم مدة دراسة طلب أهلية حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مدة دراسة طلب الأهلية للحصول على  الدعم.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم مدة دراسة أهلية الطلب؟".

مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن

وأجاب حساب المواطن، بقوله : "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ "10 فبراير" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك " دراسة الأهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس".

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

اضافة اعلان

 



أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة، وهي:
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق السيول شمال سكاكا

عاجل.. القبض على 8 أشخاص لمضايقتهم قائد مركبة وتعطيل حركة السير في الأحساء

عاجل.. ضبط أكثر من 19 ألف مخالف للأنظمة بينهم 15 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

بدر شهر شعبان يزين سماء المملكة والوطن العربي .. الليلة

عاجل.. "الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح وأتربة على هذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:40 م الأحد، 18 فبراير 2024

مؤهل ودفعته في حساب المواطن صفر.. ماذا يفعل؟

GGAOAWrXoAAZ_KA 12:06 ص الأحد، 11 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير شاملاً الدعم الإضافي

حساب المواطن 6:16 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

توضيح من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لدفعة فبراير

حساب المواطن 7:00 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. أرملة تعيش بمفردها في منزل زوجها المتوفي .. هل يشملها دعم حساب المواطن؟