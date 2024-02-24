تصل لـ 1500 ريال.. أمانة المدينة المنورة تبدأ في تشغيل عقد رفع المركبات المهملة والتالفة

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بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في تشغيل عقد سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الموجودة في الطرق أو المواقف أو الساحات العامة، بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة المنورة.



أجرة سحب السيارة التالفة والمهملة في المدينة المنورة:

أصحاب المركبات التالفة أو المهملة:

تحسين المشهد الحضري:

وذكرت الأمانة أن الأحكام التي جاءت بها الآلية الجديدة، قد قسمت المركبات إلى 3 أنواع، التالفة غير الصالحة للاستخدام، والمهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في الطرق أو المواقف العامة، ولا يظهر عليها علامات التلف، والآلية المعطلة كهياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة وما في حكمها.وأشارت إلى أن أجرة سحب السيارة التالفة والمهملة والآليات المعطلة داخل المدينة وخارجها، قد جاءت على النحو التالي :- أجرة سحب المركبات الصغيرة تبلغ 500 ريال لداخل المدينة و 800 ريال في خارج المدينة، وأجرة سحب المركبات الكبيرة داخل المدينة 1000 ريال، وفي خارج المدينة 1500 ريال، فيما تبلغ أجرة سحب الآليات 2000 ريال لمن هي في داخل المدينة، و2700 ريال لخارجها.وأكدت "الأمانة" أنها ستشعر مالكي المركبات التالفة أو المهملة أو الآليات مباشرة في حال رصد مخالفتها، برسالة نصية تُوضح الملاحظات المرصودة والمدة الزمنية المتاحة لطلب إزالتها، وإذا لم تتم الاستجابة ستُنْقَل إلى موقع الحجز المخصص، ويُشعرون بإحداثيات وآلية استلام مركباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة واتخاذ الإجراءات النظامية بعد ذلك،وبينت الأمانة أن مدة تصحيح بلاغات المركبات المهملة 20 يوماً، والمركبات التالفة والآليات المعطلة 14 يوماً من تاريخ التأشير على المركبة ووصول الرسالة النصية إلى هاتف المالك أو المالكة، حيث ستبلغ قيمة المخالفة في حال تُرِكَت المركبة المهملة لفترة تزيد عن 20 يوماً ( 500 ) ريال، وفي حال تُرِكَت المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع لفترة تزيد عن 14 يوماً من تاريخ إشعار المالك ( 200 ) ريال.ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة أصحاب المركبات المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة داخل الأحياء السكنية في المدينة المنورة ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى المبادرة بإزالتها والمساهمة في تحسين المشهد الحضري، مؤكدًة ضرورة تعاون الجميع في الإبلاغ عن هذه الظاهرة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي".