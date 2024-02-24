بعد تفجيرات محطة زابريجيا .. بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم السبت، أنه لم يرد لمركز عمليات الطوارئ النووية في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أي بلاغات دولية عن أي إطلاقات إشعاعية على خلفية التفجيرات التي تعرض لها محيط محطة زابريجيا النووية للطاقة الكهربائية الأوكرانية وتشرف عليها حاليا، روسيا.



أجواء المملكة آمنة



انفجارات بمحطة زابوريجيا النووية



مراقبة الطوارئ النووية pic.twitter.com/uEiTZIqXaj — هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (@SaudiNRRC) February 24, 2024

وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "كما لم ترصد الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر أي تغير في المعدلات الإشعاعية في المملكة، ويتم التنبؤ بتداعيات أي إطلاقات إشعاعية قد تنتج من طوارئ نووية بما فيها هذه المحطة للأيام القادمة وفق نظم محاكاة متطورة تعتمد على توقعات الرصد الجوي الدقيقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.يذكر أنه سمع دوي انفجارات عدة أحدها 'قوي على نحو غير اعتيادي، ما يشير إلى أنه وقع على مقربة من المحطةوكانت سلطات المحطة قد أشارت إلى أن الانفجار القوي وقع خلال 'تدريب ميداني'، لافتة إلى عدم تعرّض المحطة لا لقصف ولا لأضرار.