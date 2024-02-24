تعرض شاب لحادث انقلاب مع زملائه بسبب التفحيط.. ماذا حدث؟

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" قيام شاب بتوثيق لحظة تعرضه لحادث انقلاب مع زملائه بسبب التفحيط.



تفحيط على طريق سريع:

تعرض حياة الآخرين للخطر:

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام قائد مركبة وزملاؤه بالتفحيط على طريق سريع، حيث فقد أحدهم السيطرة على سيارته، التي انقلبت رأسا على عقب.وتسبب انقلاب السيارة في سقوط شخص على الأرض بجانب المركبة، حيث وثق الشاب تناثر دماء على قدمه بسبب الحادث الذي تعرض له.أيضا أظهر مقطع الفيديو، زملاءه وهم يراوغون بسياراتهم أثناء القيادة على الطريق العام.وقام الشاب برصد السرعة المتهورة التي تسير بها المركبات، حيث تم التفاعل بشكل كبير مع مقطع الفيديو المتداول.وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بممارسة التفحيط، على طريق سريع، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.وظهر قائد المركبة، في مقطع فيديو متداول، ينحرف بالسيارة يميناً ويساراً ويتجاوز المسارات المحددة على الطرق.وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة، على الطريق، والقيادة حسب السرعات المحددة، وتجنب التفحيط للحد من وقوع الحوادث المرورية، أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام.