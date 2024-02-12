هل يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من الدعم السكني؟

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أكد برنامج سكني، أن كافة شرائح المجتمع محل اهتمام، ويمكن لمستفيدي الضمان التقديم من خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني.

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التقديم والاستفادة من الدعم السكني؟".





دعم سكني لمستفيدي الضمان



السداد المبكر وإيقاف الدعم السكني



حساب الدعم السكني







إيداع دعم سكني



إجمالي مستفيدي الدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني

