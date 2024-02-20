سكني يوضح طريقة معرفة المخططات والمشاريع السكنية الجديدة

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أوضح برنامج سكني طريقة وآلية معرفة المخططات والمشاريع السكنية التي يتم الإعلان عنها من قبل البرنامج في مختلف المناطق.



المخططات والمشاريع السكنية



أتاح برنامج سكني، الحصول على دعم سكني يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ريال.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، استفسر بشأن آلية معرفة المخططات السكنية التي يتم الإعلان عنها.وأجاب سكني بقوله : "يتم الإعلان عن المخططات و المشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية، نامل منك تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات لإشعارك عن كل ما هو جديد بشكل مستمر، ولتحميل التطبيق من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".كذلك

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين، تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد من الحلول الاختيارية، أو الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم".

وأوضح أنها "تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال يُقدّم بالشراكة مع الجهات التمويلية".

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

