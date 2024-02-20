سكني يوضح طريقة معرفة المخططات والمشاريع السكنية الجديدة

أوضح برنامج سكني طريقة وآلية معرفة المخططات والمشاريع السكنية التي يتم الإعلان عنها من قبل البرنامج في مختلف المناطق.
المخططات والمشاريع السكنية
جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، استفسر بشأن آلية معرفة المخططات السكنية التي يتم الإعلان عنها.
وأجاب سكني بقوله : "يتم الإعلان عن المخططات و المشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية، نامل منك تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات لإشعارك عن كل ما هو جديد بشكل مستمر، ولتحميل التطبيق من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
كذلك أتاح برنامج سكني، الحصول على دعم سكني يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ريال.
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين، تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد من الحلول الاختيارية، أو الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم".
وأوضح أنها "تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال يُقدّم بالشراكة مع الجهات التمويلية".
شروط الحصول على الدعم السكنييتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.
التسجيل في الدعم السكنييتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.