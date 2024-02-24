عاجل.. إيداع دعم سكني خلال ساعات

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أكد برنامج سكني أنه سيتم إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين، خلال الساعات القادمة.



تاريخ إيداع الدعم السكني



وأوضح برنامج سكني، عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار مواطن: "أنه تم تحديد تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين".وتابع برنامج سكني: "كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية".

ويتم عادة إيداع الدعم السكني في 24 من كل شهر، لكن موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم التالي للعطلة الرسمية في البنوك يؤدي إلى تأخر إيداعه حتى يوم غد الأحد، بمشيئة الله، وستستمر عملية الإيداع خلال 5 أيام عمل.



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

