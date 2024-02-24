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عاجل .. مساند يحدد السن القانوني لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية للأعزب

مساند
منصة مساند
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حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، السن المطلوب لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية للمواطن الأعزب.اضافة اعلان

إصدار تأشيرة العمالة المنزلية للأعزب

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر منصة إكس، على سؤال مواطن قال إنه أعزب ويستفسر بشأن السن المطلوب لاستخراج تأشيرة عاملة منزلية لوالدته.
وأجابت منصة مساند بقولها: "وعليكم السلام.. بحسب ضوابط الاستقدام يشترط للأعزب/ العزباء أن يبلغ 24 سنة لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية، ويمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة".
وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت تفاصيل استقدام العمالة المنزلية خلال شهر يناير الماضي والدولة الأكثر في السعر من حيث الاستقدام.

أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية

وأوضحت منصة مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية غي رشاملة الضريبة المضافة بلغت كما يلي:
- سريلانكا 13,446
- بنجلاديش 9,276
- الفلبين 14,447
- إثيوبيا 5,259
- أوغندا 6,635
- كينيا 7,609
وأشارت منصة مساند، إلى أن الاستقدام متاح من 33 دولة، وعدد العقود 87.767، موضحا أن المهن الأكثر استقداما "عاملة منزلية، عامل منزلي، سائق خاص".

تكلفة التأمين على العمالة:


وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، آلية احتساب  قيمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار مستفيد بشأن أسعار التأمين ضد الهروب والامتناع عن العمل والوفاة وغيرها للعمالة المنزلية.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها:
- مهنة العامل وجنسيته
– العمر
– الأجر الشهري للعامل
– تكلفة العقد
وأضافت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

 

مساند وحالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية:



كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن حالة التأشيرة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة التأشيرة ومدى إمكانية استرداد الأموال المدفوعة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".
وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية:


وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:
- الدخول على منصة مساند
_ ثم الضغط على التعاقد
- اختيار الخدمات
- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .


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