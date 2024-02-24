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ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحشيش والأقراص المخدرة في 3 مناطق

أقراص مخدرة
إحباط تهريب مخدرات
أ أ
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (360) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات

كما أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة عسير عملية تهريب (106450) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (84) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الكينية بمحافظة خليص لترويجه (23) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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