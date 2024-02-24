ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحشيش والأقراص المخدرة في 3 مناطق

أ أ

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (360) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات



الإبلاغ عن عمليات التهريب

