الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مواطنين بحكم شرعي وضربة لمحل شهير بجدة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة.. خان الوطن وتبنى فكراً إرهابياً واستباح الدماء والأموال والأعراضاضافة اعلان


 قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).. المزيد هنا

هل مسموح للمواطن السعودي استخدام سيارة بلوحات خليجية ومملوكة لشخص خليجي؟


أكدت الإدارة العامة للمرور، أن المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية يلزم أن تكون بقيادة مواطني الدولة محل إصدار اللوحات.. المزيد هنا

أمانة جدة توجه ضربة موجعة لمحل شهير.. ماذا فعل؟ (تفاصيل وصور)


أسفرت الحملة الميدانية التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية عن رصد وإغلاق موقع بنطاق الشرفية.. المزيد هنا

عاجل.. إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" غداً.. 10 شروط


أفادت قناة الإخبارية، أنه سيتم إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" غداً الأحد.. المزيد هنا

عاجل.. نقص مبالغ الدعم لدى بعض المستفيدين.. حساب المواطن يوضح الأسباب


تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن نقصان مبالغ الدعم لدى البعض.. المزيد هنا

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بعسير


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

عاجل.. إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول في جمهورية هندوراس


أعلنت حكومة جمهورية هندوراس، عن إعفاء مواطنين المملكة الراغبين بزيارة الجمهورية من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض.. المزيد هنا

إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة بعسير


أعلن الدفاع المدني بعسير إنقاذ (4) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة.. المزيد هنا

عاجل.. منها شحنة كوكايين بإسبانيا.. ضبط وإحباط تهريب مواد مخدرة بجميع مناطق المملكة


تواصل الجهات الأمنية مكافحة  تهريب وترويج المواد المخدرة في كل مناطق المملكة، والتي تسعى من خلالها للقضاء.. المزيد هنا

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن نتائج إجراءات حالات التسمم الغذائي بإحدى المنشآت التجارية


أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بنتائج .. المزيد هنا

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