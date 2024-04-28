عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مواطنين بحكم شرعي وضربة لمحل شهير بجدة

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عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة.. خان الوطن وتبنى فكراً إرهابياً واستباح الدماء والأموال والأعراض



هل مسموح للمواطن السعودي استخدام سيارة بلوحات خليجية ومملوكة لشخص خليجي؟



أمانة جدة توجه ضربة موجعة لمحل شهير.. ماذا فعل؟ (تفاصيل وصور)



عاجل.. إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" غداً.. 10 شروط



عاجل.. نقص مبالغ الدعم لدى بعض المستفيدين.. حساب المواطن يوضح الأسباب



عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بعسير



عاجل.. إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول في جمهورية هندوراس



إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة بعسير



عاجل.. منها شحنة كوكايين بإسبانيا.. ضبط وإحباط تهريب مواد مخدرة بجميع مناطق المملكة



توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن نتائج إجراءات حالات التسمم الغذائي بإحدى المنشآت التجارية

