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عاجل.. إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول في جمهورية هندوراس

جوازات
تأشيرة
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أعلنت حكومة جمهورية هندوراس، عن إعفاء مواطنين المملكة الراغبين بزيارة الجمهورية من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض، وذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا في حسابه على منصة "إكس".اضافة اعلان

تأشيرة دخول السعوديين إلى هندوراس


وجاء إعلان الإعفاء من التأشيرة بحسب الإعلان بعد اللقاء الذي جمع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمعالي وزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.

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