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توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن نتائج إجراءات حالات التسمم الغذائي بإحدى المنشآت التجارية

أمير الرياض
أمير الرياض
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.اضافة اعلان

حالات تسممم بالرياض:


وكان سمو أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشدداً سموه على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد كشف في وقت سابق أنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه.
وأوضح أن الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

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