الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

صلاة ميت
صلاة الميت
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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض.اضافة اعلان

أداء صلاة الميت:


وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل، وصاحب السمو الأمير سعود بن بندر بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

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