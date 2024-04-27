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إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة بعسير

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
أرشيفية
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بعسير إنقاذ (4) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة.
وأضاف "مدني عسير" أن تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع  المرور.اضافة اعلان

إنقاذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى:

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بالباحة إنقاذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى، مشيراً عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"إلى عدم وقوع إصابات.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان عدة مناطق إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

توقعات الأرصاد:

وقبل ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.
 حالة الطقس:
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي:

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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