الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

للعام الجامعي 1446هـ..

لمدة 20 يوما.. جامعة القصيم تعلن مواعيد التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه

جامعة القصيم
جامعة القصيم
أ أ
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أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن موعد بدء التقديم على برامج الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" للعام الجامعي المقبل 1446هـ، وذلك اعتبارًا من الأحد 4/11/1445هـ، وحتى السبت 24/11/1445هـ، حيث تستقبل العمادة طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.اضافة اعلان

برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم:


وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1446هـ، لتشمل 86 برنامجًا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها : 20 برنامجًا في الدكتوراه، و66 برنامجًا للماجستير، كما استحدثت الجامعة برنامجين جديدين في الدكتوراه والماجستير هما: دكتوراه العلوم في طب أسنان الأطفال، وماجستير علوم الرياضة والنشاط البدني، حيث حددت الجامعة قيمة رسوم الدراسة لكل برنامج، كما تم توفير مقاعد دراسية مجانية تنافسية للطلبة المتميزين في جميع البرامج المطروحة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على جميع هذه البرامج سوف يتم فقط من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، وفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة المنظمة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية في الجامعات، كما سيتم إجراء اختبارات مفاضلة تحريرية لبعض البرامج المطروحة والموضحة بشروط القبول للبرامج.
ويمكن للراغبين في التقديم التعرف على برامج الدراسات العليا وشروط القبول والرسوم الدراسية من خلال الرابط :
https://gsd.qu.edu.sa/content/p/423

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