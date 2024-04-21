عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في سيريلانكي وضبط عصابة النصب والاحتيال بكمين محكم

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأحد:





عاجل.. بعد تقديم صرف دفعة أبريل.. توضيح من حساب المواطن حول موعد أهلية دفعة مايو



عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث.. غداً



عاجل.. طريقة الدخول إلى منصة مدرستي وأبرز الخدمات المقدمة بعد تعليق الدراسة



السيول تجري أنهارًا.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على مناطق المملكة



بدء التسجيل في برنامج تكافل بالمدارس المشمولة



عاجل..ارتكب فعلاً مشينًا مع حدث.. شرطة الرياض تقبض على اليمني "منصور مرزاح شثان"



اليوم.. بدء الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع مناطق المملكة



عاجل و"طلب استثناء".. زوجة مواطن ولدي 3 أطفال هل يمكنني التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن تنفيذ حكم الشرع في سيريلانكي الجنسية بالمنطقة الشرقية



عاجل.. نصب واحتيال مالي.. القبض على 3 مقيمين ووافد استولوا على 8 ملايين ريال

