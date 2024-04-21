عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في سيريلانكي وضبط عصابة النصب والاحتيال بكمين محكم

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأحد:
عاجل.. بعد
تقديم صرف دفعة أبريل.. توضيح من حساب المواطن حول موعد أهلية دفعة مايو
يترقب مستفيدو حساب المواطن، إعلان نتيجة أهلية الدورة 78 (شهر مايو 2024).. المزيد هنا
عاجل.. انطلاق
اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث.. غداً
تنطلق غدًا الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية، وتستمر حسب المراحل الدراسية والجداول المعتمدة لكل مدرسة.. المزيد هنا
عاجل.. طريقة
الدخول إلى منصة مدرستي وأبرز الخدمات المقدمة بعد تعليق الدراسة
تعد منصة مدرستي هي الوجهة الأساسية التي يلجأ إليها الطلاب والمعلمون، عند تعليق الدراسة الحضورية لأي سبب كان.. المزيد هنا
السيول تجري
أنهارًا.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على مناطق المملكة
بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول كالأنهار مع رياح سطحية نشطة.. المزيد هنا
بدء التسجيل في
برنامج تكافل بالمدارس المشمولة
أعلنت مؤسسة "تكافل" الخيرية، عن مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة في برامجها للعام الدراسي القادم 1446هـ.. المزيد هنا
عاجل..ارتكب
فعلاً مشينًا مع حدث.. شرطة الرياض تقبض على اليمني "منصور مرزاح شثان"
ألقت شرطة منطقة الرياض، تقبض على اليمني "منصور مرزاح شثان"، لتحرشه بحدث.. المزيد هنا
اليوم.. بدء
الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع مناطق المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنها بدأت اليوم الأحد، الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع المناطق.. المزيد هنا
عاجل و"طلب استثناء".. زوجة مواطن ولدي 3 أطفال هل يمكنني التسجيل في الضمان الاجتماعي؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استحقاق زوجة المواطن "غير السعودية" لمعاش الضمان الاجتماعي بعد التقدم بطلب "استثناء".. المزيد هنا
عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن تنفيذ حكم الشرع في سيريلانكي الجنسية بالمنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. نصب واحتيال مالي.. القبض على 3 مقيمين ووافد استولوا على 8 ملايين ريال
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.. المزيد هنا