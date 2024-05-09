عاجل.. هيئة الزكاة: يلزم التقديم المسبق لبيان الترانزيت بدءا من هذا الموعد

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه ابتداءً من 22 مايو 2024م.. يلزم التقديم المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية.
التقديم المسبق لبيان الترانزيتللمخلصين والعاملين بمجال
النقل، ابتداء من 22 مايو 2024م، يلزم التقديم المسبق لبيان الترانزين قبل الوصول
للمنفذ البري لحجز مواعيد الشاحنات وإنهاء الإجراءات الجمركية.
في سياق آخر، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت
الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وإبريل
الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.
تقديم الإقرارات عن ضريبة السلع الانتقائية وحثت
الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني(من هنا)، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في
مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم
تأخير في تقديم الإقرار.
كما دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (من هنا).
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
ابتداءً من 22 مايو 2024م.. يلزم #التقديم_المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية. #زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 9, 2024