عاجل.. هيئة الزكاة: يلزم التقديم المسبق لبيان الترانزيت بدءا من هذا الموعد

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التقديم المسبق لبيان الترانزيت



أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه ابتداءً من 22 مايو 2024م.. يلزم التقديم المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية.للمخلصين والعاملين بمجال النقل، ابتداء من 22 مايو 2024م، يلزم التقديم المسبق لبيان الترانزين قبل الوصول للمنفذ البري لحجز مواعيد الشاحنات وإنهاء الإجراءات الجمركية.

في سياق آخر، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وإبريل الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.





تقديم الإقرارات عن ضريبة السلع الانتقائية



ابتداءً من 22 مايو 2024م.. يلزم #التقديم_المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية. #زاتكا — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 9, 2024