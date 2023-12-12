عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبب اضافة اعلان



عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)



أمطار المدينة.. مشاهد تاريخية لسيول ينبع النخل



مسؤول بوزارة الطاقة: نؤمن إمداد المواطنين بكل أنواع الوقود



أرامكو تستحوذ على 40% من شركة غاز ونفط باكستان



بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن



قرار بتوطين هذه المهنة بنسبة 100% ابتداءً من 15 أبريل القادم



عاجل.. اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية وأبرز المحظورات (تفاصيل)



النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان



تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء



تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

