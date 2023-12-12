الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

أهم 10
اهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبباضافة اعلان



حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط التي تمنع الوريث من الحصول على معاش نظام التأمينات.. المزيد هنا


عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)



كشف نائب وزير الحج والعمرة، د. عبد الفتاح مشاط، عن مفاجأة للحجاج في الموسم القادم.. المزيد هنا

أمطار المدينة.. مشاهد تاريخية لسيول ينبع النخل


بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول كالأنهار .. المزيد هنا

مسؤول بوزارة الطاقة: نؤمن إمداد المواطنين بكل أنواع الوقود


أكد وكيل وزارة الطاقة لشؤون التوطين والمحتوى المحلي م. فؤاد موسى على أن قطاع الطاقة مسؤول عن الإمدادات للأفراد وكافة القطاعات.. المزيد هنا

أرامكو تستحوذ على 40% من شركة غاز ونفط باكستان


وقعت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات اليوم.. المزيد هنا


بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن


لا شيء يشغل بال الملايين من مستفيدي حساب المواطن الآن أكثر من معرفة مصير البرنامج بعد 6 سنوات من إطلاقه، بعد إيداع الدفعة 73 أمس الأول الأحد. . المزيد هنا

قرار بتوطين هذه المهنة بنسبة 100% ابتداءً من 15 أبريل القادم


في إطار خطة التوطين التي تنتهجها المملكة، أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 أبريل 2024.. المزيد هنا

عاجل.. اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية وأبرز المحظورات (تفاصيل)


طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم فيها.. المزيد هنا

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان


قررت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان.. المزيد هنا

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء


أعلنت إدارة تعليم القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة الحضورية غدا بسبب التقلبات الجوية وفقا لتنبيهات الأرصاد.. المزيد هنا

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية


صدر عدد من الأوامر الملكية، والتي تضمنت تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.. المزيد هنا

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