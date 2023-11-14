الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين وقفزة في أسعار البطاطس

أهم 10
أهم 10
أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


اضافة اعلان
كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟



أبان برنامج سكني، كيفية معرفة حالة الاستحقاق للمتقدمين بطلبات الحصول على الدعم السكني.. المزيد هنا

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا



رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

عاجل.. "المرور" يكشف عن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار



كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم، عن غرامة استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار.. المزيد هنا

ذروة الأمطار.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من تقلبات الـ 36 ساعة القادمة



حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية على أجزاء ومناطق المملكة.. المزيد هنا

جامعة الطائف تُعلق الدراسة بكافة الفروع بسبب الطقس



أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع بسبب تقلبات الطقس والأحوال الجوية.. المزيد هنا

وصول 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية إلى غزة



وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، 4 شاحنات سعودية إلى قطاع غزة محملة بمواد إغاثية متنوعة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الأزمة الحالية.. المزيد هنا

عاجل.. بعد الزيادة الجديدة.. تعرّف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي


كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة تحديد قيمة الاستحقاق للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

عاجل.. أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة 130%


ارتفعت أسعار البطاطس في المملكة بصورة كبيرة خلال الأيام السابق، بحيث تجاوزت نسبة 130%.. المزيد هنا

عاجل.. تأجيل الاختبارات غدا في مدارس مكة وجدة ورابغ وخليص


قالت قناة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل إنه تقرر تأجيل اختبار يوم غد الأربعاء في مدارس مكة وجدة ورابغ وخليص.. المزيد هنا

عاجل.. السجن 15 عاما وغرامة مليونية.. النيابة العامة تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتكاب هذه المخالفة


كشفت النيابة العامة أنه يحظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعد هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

ا
10:40 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

لماذا أضيئت مباني وأبراج البنوك في المملكة باللون الأحمر؟

مساعدات إغاثية
10:28 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

98 % من المواطنين يشعرون بالاعتزاز تجاه الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
9:38 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

شرطة "أبانات"تطيح بأحد المواطنين.. وتكشف عما عثر عليه بحوزته

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
9:07 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرازيل

اقرأ أيضا

عاجل.. تأجيل الاختبارات غدا في مدارس مكة وجدة ورابغ وخليص

تحذير مهم من "المرور" لتجنب انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

الأرصاد يٌنبّه أهالي جدة بالإنذار الأحمر: سيول وتساقط برد

شكاوى من صعوبة إصدار التأمين للعمالة المنزلية.. ومساند يعلق

عاجل.. السجن 15 عاما وغرامة مليونية.. النيابة العامة تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتكاب هذه المخالفة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

أهم 10 8:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم

أخبار السعودية 4:45 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا حكوميًا عاجلًا وأسعار الدواجن واللحوم والدوام الشتوي بالمدارس

F8pF__DXcAAFgIk 4:06 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة

اقرأ أيضا

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
7:29 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

إحباط محاولة تهريب (78) كيلوجرامًا من المخدرات في عسير وضبط مواطن بالقصيم

أرامكو
7:03 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تعلن عن إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

صلاة الميت
6:27 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
6:00 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

غرامة 10,000 ريال.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين وقفزة في أسعار البطاطس

وزارة التعليم
9:06 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. تأجيل الاختبارات غدا في مدارس مكة وجدة ورابغ وخليص

سيول جدة -- السيول
8:15 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

الأرصاد يٌنبّه أهالي جدة بالإنذار الأحمر: سيول وتساقط برد

مساند - العمالة
8:14 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

شكاوى من صعوبة إصدار التأمين للعمالة المنزلية.. ومساند يعلق

النيابة العامة
8:02 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن 15 عاما وغرامة مليونية.. النيابة العامة تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتكاب هذه المخالفة

أرامكو
7:03 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تعلن عن إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار