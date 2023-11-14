عاجل.. أهم 10.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين وقفزة في أسعار البطاطس

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟
أبان برنامج سكني، كيفية معرفة حالة الاستحقاق للمتقدمين بطلبات الحصول على الدعم السكني.. المزيد هنا
عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. "المرور" يكشف عن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار
كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم، عن غرامة استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار.. المزيد هنا
ذروة الأمطار.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من تقلبات الـ 36 ساعة القادمة
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية على أجزاء ومناطق المملكة.. المزيد هنا
جامعة الطائف تُعلق الدراسة بكافة الفروع بسبب الطقس
أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع بسبب تقلبات الطقس والأحوال الجوية.. المزيد هنا
وصول 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية إلى غزة
وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، 4 شاحنات سعودية إلى قطاع غزة محملة بمواد إغاثية متنوعة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الأزمة الحالية.. المزيد هنا
عاجل.. بعد الزيادة الجديدة.. تعرّف على قيمة
استحقاقك في الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة تحديد قيمة الاستحقاق للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
عاجل.. أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة
130%
ارتفعت أسعار البطاطس في المملكة بصورة كبيرة خلال الأيام السابق، بحيث تجاوزت نسبة 130%.. المزيد هنا
عاجل.. تأجيل الاختبارات غدا في مدارس مكة وجدة ورابغ وخليص
قالت قناة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل إنه تقرر تأجيل اختبار يوم غد الأربعاء في مدارس مكة وجدة ورابغ وخليص.. المزيد هنا
عاجل.. السجن 15 عاما وغرامة مليونية.. النيابة العامة تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتكاب هذه المخالفة
كشفت النيابة العامة أنه يحظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعد هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف.. المزيد هنا