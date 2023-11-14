عاجل.. أهم 10.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين وقفزة في أسعار البطاطس

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







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كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا

عاجل.. "المرور" يكشف عن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار

ذروة الأمطار.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من تقلبات الـ 36 ساعة القادمة

جامعة الطائف تُعلق الدراسة بكافة الفروع بسبب الطقس

وصول 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية إلى غزة

عاجل.. بعد الزيادة الجديدة.. تعرّف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي



عاجل.. أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة 130%



عاجل.. تأجيل الاختبارات غدا في مدارس مكة وجدة ورابغ وخليص



عاجل.. السجن 15 عاما وغرامة مليونية.. النيابة العامة تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتكاب هذه المخالفة

