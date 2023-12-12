مسؤول بوزارة الطاقة: نؤمن إمداد المواطنين بكل أنواع الوقود

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أكد وكيل وزارة الطاقة لشؤون التوطين والمحتوى المحلي م. فؤاد موسى على أن قطاع الطاقة مسؤول عن الإمدادات للأفراد وكافة القطاعات. اضافة اعلان

جاء ذلك في فيديو منشور على الصفحة الرسمية لـ "قناة الاخبارية" في "إكس".





قطاع الطاقة مسؤول عن إمدادات حساسة



وصول المنتجات المختلفة إلى المستفيد النهائي



المملكة أكبر المستوردين للمعادن عالميا



12 محورًا لاستراتيجية إنشاء الصناعات



مصانع السيارات تتطلب معادن مستقبلية



وقال المهندس موسى إن قطاع الطاقة مسؤول بشكل كبير عن إمدادات حساسة للقطاعات الحكومية، وأكثر حساسية للأفراد والمواطنين.وأضاف، نحن نتكلم عن إمدادات الكهرباء ، إمدادات البنزين والديزل ، ونتكلم عن غاز الطهي ، والكثير من المنتجات البتروكيماية .وأشار إلى أن هذه الإمدادات تتكون من جزئين في التعامل معها من حيث التميز والتشغيل، جزء داخل الجهة المنتجة ، وجزء يعتمد على وصول المنتجات المختلفة إلى المستفيد النهائي.من جهة أخرى، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، إن المملكة لديها خامات وموارد معدنية كبيرة جدًا، وتعد من أكبر المستوردين للمعادن عالميًا.وأضاف أن 80% من مبادرات الإستراتيجية الوطنية للصناعة إما اكتملت أو هي قيد الانتهاء منها، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وأشار إلى أن إستراتيجية الصناعة داعمة وتعمل على إنشاء الصناعات المرتكزة على 12 محوراً، وهذه المرتكزات تحتاج إلى معادن، وسنعمل على توفيرها في المستقبل.وأوضح المهندس المديفر، أنه توجد العديد من المقومات المتوافرة في المملكة قاموا بالعمل عليها في إستراتيجية التعدين.وذكر المديفر، أن البدء كان بالسيارات، إذ يوجد الآن مصنعان أو ثلاثة مصانع لها بالمملكة جميعها تتطلب معادن مستقبلية وإستراتيجية متقدمة.إضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها المملكة بما يزيد على تريليون دولار، وهذه المشاريع جميعها تحتاج إلى المعادن، والحديد، والإسمنت، والألومنيوم بكميات كبيرة.