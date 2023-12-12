عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)

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كشف
نائب وزير الحج والعمرة، د. عبد الفتاح مشاط، عن مفاجأة للحجاج في الموسم القادم.
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الوزارة ستقوم بمبادرة تضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب، دون مشقة اصطحابها معه داخل صالات المطار.
وصول
حقيبة الحاج من الباب إلى البابوأضاف
أنه خلال العام الماضي وبتكاتف الجهود بين الوزارة وهيئة الطيران ومطارات المدينة
وجدة، خرجنا بنموذج متميز لوصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب دون المرور بحزمة
كبيرة من الإجراءات.
نقل أكثر من نصف مليون حقيبة العام الماضيوأكد أنه منعًا للزحام، ووفق هذه الخطوة المهمة تم نقل أكثر من نصف مليون حقيبة
العام الماضي، وأنه جاري التنسيق والعمل مع
مطارات جدة والمدينة على أن يكون حجاج العام المقبل متمتعين بهذه المبادرة.
مبادرة طريق مكة
وأشار إلى مبادرة أخرى، وهي مبادرة طريق مكة، التي تميزت بها المملكة من خلال القدوم لمطارات المملكة خاصة المدينة وجدة بأقل قدر من عناء السفر ودون الانتظار في صالات الاستقبال، مؤكدًا أن هناك أكثر من 40 قطاعًا حكوميًا وخاصًا لخدمة ضيوف الرحمن.
تقديم 5 ملايين وجبة لضيوف الرحمنولفت إلى أنه تم تقديم 5 ملايين وجبة لضيوف
الرحمن في موسم الحج العام الماضي، مشيدًا بتكاتف كافة القطاعات بالمملكة في خدمة
حجاج بيت الله.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط: سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب دون مشقة اصطحابها معه داخل صالات المطار#مؤتمر_التميز_التشغيلي#الإخبارية pic.twitter.com/i3ASZkeYxp— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2023