النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان

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قررت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان.





إطلاق النار على حيوان اضافة اعلان



سلوكيات محظورة



النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/GmIH8q5j0v — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 12, 2023

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أنه بناء على ماتم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو" يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل المتواجد في مسرح الجريمة.وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.