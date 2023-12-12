عاجل.. وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبب

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط التي تمنع الوريث من الحصول على معاش نظام التأمينات.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يحق للوريثة/ الوريث، المستحق في نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين أجره من العمل ونصيبه من المعاش في حدود 3000 ريال". اضافة اعلان



حياك الله , يحق للوريثة / الوريث المستحق في نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين أجره من العمل ونصيبة من المعاش في حدود 3000 ريال.



نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) December 12, 2023

تعديل حالة وريث



الخطوات



المستندات المطلوبة



وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للوريثة "المرأة" أو الحالة التعليمية (للورثة الشباب من الذكور بسن 21 - 26 سنة) أو الحالة الصحية (للوريث العاجز) أو الحالة الوظيفية، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.وفيما يلي الخطوات:- الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"- الدخول على تعبئة النموذج الالكتروني.- إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على "التالي".- يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.- يتم اختيار أحد أسباب التعديل.- في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.- في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.- في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنة/يوم/شهر.- الموافقة على الإقرار، ثم الضغط على "إرسال.- إرفاق مستند إثبات الدراسة للوريث الطالب من 21 سنة إلى 26 سنة.- إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للوريث الابن الذي ترك الدراسة.- إرفاق التقارير الطبية للوريث العاجز.- إرفاق صورة قرار ترك/التحاق العمل الحكومي للوريثة.