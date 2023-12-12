بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن

أ أ

لا شيء يشغل بال الملايين من مستفيدي حساب المواطن الآن أكثر من معرفة مصير البرنامج بعد 6 سنوات من إطلاقه، بعد إيداع الدفعة 73 أمس الأول الأحد. اضافة اعلان

ويتضح ذلك في العديد من التساؤلات التي استقبلها حساب المواطن خلال الأيام الأخيرة وتركزت في الأساس حول مصيره، وما إذا كان سيواصل صرف الدعم من عدمه.

ويأتي ذلك بعد 6 سنوات من صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ديسمبر 2017 بإطلاق البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





استمرار حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



مصير حساب المواطن



حياك الله ، تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 11, 2023

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

