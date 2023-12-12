الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

لا شيء يشغل بال الملايين من مستفيدي حساب المواطن الآن أكثر من معرفة مصير البرنامج بعد 6 سنوات من إطلاقه، بعد إيداع الدفعة 73 أمس الأول الأحد. اضافة اعلان
ويتضح ذلك في العديد من التساؤلات التي استقبلها حساب المواطن خلال الأيام الأخيرة وتركزت في الأساس حول مصيره، وما إذا كان سيواصل صرف الدعم من عدمه. 
ويأتي ذلك بعد 6 سنوات من صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ديسمبر 2017 بإطلاق البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

استمرار حساب المواطن

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه باستمرار عمل حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.
كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وقرر التوجيه الملكي، تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وتلا ذلك إعلان حساب المواطن عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتضمنت التعديلات:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة لحملة الدبلوم فأعلى

"إنفاذ": 21 مزادًا علنيًا لتصفية 165 عقارًا في 7 مناطق

عاجل.. 2600 وظيفة من الموارد البشرية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بكافة المناطق

عاجل.. بعد تعليق الدراسة الحضورية.. كيف تقوم بتحميل منصة مدرستي على الجوال؟

إطلاق بوابة جديدة للتوطين والتوظيف في هذه المنطقة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يتوقف البرنامج؟.. "حساب المواطن" يُجيب على تساؤل يشغل بال الملايين

حساب المواطن - التسجيل 3:30 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

حقيقة تأثير الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن

حساب المواطن - ريال 7:30 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين

حساب المواطن 3:50 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

دعم ريف وحافز وعوائد الأصول العقارية.. هل يؤثر على حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

ريالات سعودية
4:54 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر

حساب المواطن
1:00 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف وضع الزوج في حالة كون الزوجة موظفة

الشركة السعودية للصناعات العسكرية
9:47 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات بالرياض

ابشر - الهوية الوطنية
7:16 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"الأحوال المدنية": 5 خطوات للاستفادة من خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
2:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار من أمطار غزيرة على المدينة وهذه المناطق

رابت - الراتب - ريال -
1:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبب

أخبار السعودية
12:49 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية و2600 وظيفة من الموارد البشرية

2743175
12:03 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)

هدف
11:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 2600 وظيفة من الموارد البشرية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بكافة المناطق

أهم 10
10:02 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وتأشيرة موحدة لدول الخليج