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قرار بتوطين هذه المهنة بنسبة 100% ابتداءً من 15 أبريل القادم

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أرشيفية
أ أ
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في إطار خطة التوطين التي تنتهجها المملكة، أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 أبريل 2024.

تعزيز فاعلية قطاع التأميناضافة اعلان

وأوضحت الهيئة أن ذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

كما يأتي ذلك استناداً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/01/28 هـ.

متابعة قرار التوطين

ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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