عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة
رحبت المملكة بصدور قرار مجلس الأمن الذي يُلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.
المملكة تدين قصف مستشفى الشفاء ومحيطه بغزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.
النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية
أعلنت النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لوافدٍ من جنسية عربية بمخالفة (قانون) نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام مكافحة الغش التجاري.
الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي عبر نظام نور؟
من المقرر أن تعلن مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، ظهر اليوم الخميس، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، عبر منصة "نور".
بشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد
كشف بنك التنمية الاجتماعية عن ضوابط واشتراطات صرف الحوافز لعملاء العمل الحر، المُخصص لدعم ممارسي نشاط العمل الحر لتحفيزهم على الاستمرارية في الأنشطة والأعمال الحُرّة.
خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.