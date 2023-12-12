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تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
تعليم القنفذة
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أعلنت إدارة تعليم القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة الحضورية غدا بسبب التقلبات الجوية وفقا لتنبيهات الأرصاد.اضافة اعلان

تعليق الحضور في مدارس القنفذة



وأوضحت إدارة تعليم القنفذة، في بيان لها: أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 29 / 5/ 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم".
وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
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