الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

أهم 10
أهم 10
أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


شاهد.. السيول تجرف المركبات بطريق مكة القديم جنوب جدة

اضافة اعلان

استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول القوية والتي جرفت المركبات بطريق مكة القديم، نتيجة هطول أمطار غزيرة على جدة... المزيد هنا

حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل



دعا صندوق تنمية الموارد البشرية؛ جميع المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها ونوعها سواءً خاص أو غير ربحي أو حكومي أو شبه حكومي إلى المبادرة.. المزيد هنا

كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن



حدد حساب المواطن، آلية استفادة أسرة السجين من الدعم، بعد استبعاد المستفيد الرئيس لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة


أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 84,129 أسرة من البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الأسر.. المزيد هنا

عاجل.. يبدأ الأحد القادم.. تفصيلات "التعاملات المدنية" وعقود العمل والإيجارات



يبدأ تطبيق سريان نظام المعاملات المدنية من 720 مادة ونصًا قانونيًا، اعتبارًا من الأحد القادم، وتترقب الأوساط العدلية والحقوقية والمحلية مواد ونصوص النظام.. المزيد هنا

عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟




أتاحت وزارة التعليم، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر منصة "نور".. المزيد هنا

عاجل.. رد رسمي حول تأثير العمالة المنزلية على استحقاق حساب المواطن



قال حساب المواطن، إن العمالة المنزلية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.. المزيد هنا

عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة



قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتركابهم حوادث جنائية تمثلت في فتح.. المزيد هنا


عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"




أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا


بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني




بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي .. المزيد هنا

هل يمكن السفر للكويت بالهوية الوطنية؟.. الجوازات توضح وتشترط أمرا مهما



تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية السفر إلى الكويت بجواز السفر أو بهوية المواطن... المزيد هنا

اقرأ أيضا

الحرب على المخدرات
10:29 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

في ثلاث مناطق .. الإطاحة بعدد من المخالفين ومروجي السموم

أمطار غزيرة
10:20 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة غرب القصيم وشرق الطائف

شهادة ا لخدمة
10:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

سيول جدة
9:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

اقرأ أيضا

الحدود الشمالية الأعلى في الكمية .. أمطار متفاوتة على 9 مناطق بالمملكة

عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كينيا

سهلة وميسرة.. 4 خدمات لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي

عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ابراج سكنية 2:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة

أهم 10 10:00 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين وقفزة في أسعار البطاطس

أهم 10 10:06 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "المالكي" وغرامة 30 مليون ريال لمرتكبي هذه المخالفة

أهم 10 9:06 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

أهم 10.. أمر ملكي كريم وتطبيق حكم الشرع في الرياض

اقرأ أيضا

التأمينات
7:35 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

التأمينات توضح آلية صرف تعويض الدفعة الواحدة

وزير الدفاع
7:34 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

النيابة العامة
6:39 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب تعدي مروري

السجين
6:22 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

اعترافات مؤثرة.. سجين: والدي أصيب بمرض السكري بسبب تهريبي للمخدرات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

شهادة ا لخدمة
10:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

سيول جدة
9:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

وزارة الداخلية
8:21 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
8:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

سهلة وميسرة.. 4 خدمات لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي

الامن العام1
8:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة