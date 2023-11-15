عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
شاهد.. السيول تجرف المركبات بطريق مكة القديم جنوب جدة
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول القوية والتي جرفت المركبات بطريق مكة القديم، نتيجة هطول أمطار غزيرة على جدة... المزيد هنا
حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية؛ جميع المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها ونوعها سواءً خاص أو غير ربحي أو حكومي أو شبه حكومي إلى المبادرة.. المزيد هنا
كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن
حدد حساب المواطن، آلية استفادة أسرة السجين من الدعم، بعد استبعاد المستفيد الرئيس لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة
أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 84,129 أسرة من البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الأسر.. المزيد هنا
عاجل.. يبدأ الأحد القادم.. تفصيلات "التعاملات المدنية" وعقود العمل والإيجارات
يبدأ تطبيق سريان نظام المعاملات المدنية من 720 مادة ونصًا قانونيًا، اعتبارًا من الأحد القادم، وتترقب الأوساط العدلية والحقوقية والمحلية مواد ونصوص النظام.. المزيد هنا
عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟
أتاحت وزارة التعليم، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر منصة "نور".. المزيد هنا
عاجل.. رد رسمي حول تأثير العمالة المنزلية على استحقاق حساب المواطن
قال حساب المواطن، إن العمالة المنزلية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.. المزيد هنا
عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتركابهم حوادث جنائية تمثلت في فتح.. المزيد هنا
عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي .. المزيد هنا
هل يمكن السفر للكويت بالهوية الوطنية؟.. الجوازات توضح وتشترط أمرا مهما
تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية السفر إلى الكويت بجواز السفر أو بهوية المواطن... المزيد هنا