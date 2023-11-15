عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







شاهد.. السيول تجرف المركبات بطريق مكة القديم جنوب جدة

اضافة اعلان

حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل

كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن

عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة

عاجل.. يبدأ الأحد القادم.. تفصيلات "التعاملات المدنية" وعقود العمل والإيجارات

عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟

عاجل.. رد رسمي حول تأثير العمالة المنزلية على استحقاق حساب المواطن

عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة

عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

هل يمكن السفر للكويت بالهوية الوطنية؟.. الجوازات توضح وتشترط أمرا مهما