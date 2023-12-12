الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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عاجل.. اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية وأبرز المحظورات (تفاصيل)

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
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طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم فيها.اضافة اعلان
وتهدف الاشتراطات إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، ودعم رواد الأعمال.

متطلبات الترخيص 

وألزمت الاشتراطات على الفرد والمنشآت التجارية المرخصة باستخراج ترخيص لكل مركبة، أو شاحنة، أو مقطورة، أو نصف مقطورة.
1- يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2- يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور لترخيص المركبة أو الشاحنة.
3- يجب أن تكون المركبة، أو الشاحنة أو المقطورة أو نصف مقطورة تحمل شهادة الفحص الدوري.
4- يجب تقديم ما يثبت ملكية المركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة سواء كانت (فاتورة تصنيع، رخصة سير، عقد إيجار منتهى بالتمليك).
5- يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط.
6- يجب إرفاق تصاميم للمركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة داخلياً وخارجياً. 

المتطلبات المكانية

وفيما يتعلق بالمتطلبات المكانية، تضمنت بأنه يجب على الافراد ممارسة الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية بالمواقع المسموح بها من الامانات/البلديات والمواقع المخصصة لذلك من الجهات الحكومية والخاصة

اشتراطات المركبة

ويمنع على مركبات المنشآت التجارية المرخصة استخدام المواقع المخصصة للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية من الأمانات/ والبلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل أو في مواقع الجهات الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصحية.
ويمنع الوقوف بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، والمواقع المخصصة للشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والإسعاف.
ويمنع التجول بالمركبة بالمناطق السكنية إلا لتلبية طلب عميل مع مراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية.
وفي حال تقديم الخدمة بمواقف مخصصة لجهات حكومية أو خاصة، يجب الحصول على موافقة هذه الجهة و موافقة الأمانة/البلدية.

شروط ممارسة النشاط داخل مواقف مجمعات تجارية

كما اشترطت استيفاء الآتي في حال الرغبة في ممارسة النشاط داخل مواقف مجمعات تجارية:
* الحصول على موافقة الأمانة / البلدية المختصة.
* أرفاق موافقة الجهة المالكة للمواقف.
* ألا يؤثر موقع النشاط سلباً على الطاقة الاستيعابية والحركة المرورية للمواقف.
 يجب على أصحاب مركبات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية المخصصة لصيانة السيارات الالتزام بتقديم الخدمة في مواقع ومسارات الطوارئ في الطرق والشوارع المسموح بتقديم الخدمة فيها.
ويمنع وقوف مركبات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية "الخدمية" مثل (التزيين النسائي، الحلاقة، المساج، الخياطة، الصيانة المنزلية، صيانة وإصلاح السيارات) وما في حكمها في المواقع المخصصة من الأمانات/ والبلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول على موافقة الأمانة / البلدية واستخراج ترخيص إشغال رصيف في حال رغبته استخدام المنطقة المحيطة بمركبته لتقديم خدمات لنشاطه كوضع كراسي وطاولات أو ما في حكمها. 

منع استخدام مناشف القماش

ويجب أن تكون التسعيرة موضوعة على جميع المنتجات والسلع، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد (QR) من جانبي المركبة يوضح بيانات الرخصة، ويمنع التدخين داخل المركبة، كما يمنع استخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة.
ويجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب، ويمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات. ويمنع بيع أو عرض أو استخدام منتجات منتهية الصلاحية، أو مغشوشة أو مقلدة أو تالفة. 
وتتضمن متطلبات النظافة التي تضمنتها الاشتراطات منع استعمال مناشف القماش في تنظيف وتجفيف الأسطح والمعدات والأراضي والأدوات، وتستبدل بالمناشف الورقية عالية الامتصاص، وتوفير أوعية نفايات ذات أغطية ومزودة بأكياس بلاستيكية تستبدل باستمرار وتنظف بشكل يومي.

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