الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. السجن 15 عاما وغرامة مليونية.. النيابة العامة تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتكاب هذه المخالفة

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
كشفت النيابة العامة أنه يحظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعد هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف.

دخول المتسلل

اضافة اعلان

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها في «X» أن كل من سهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأشارت النيابة إلى أنه ستتم مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

وأضافت : وحال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، ونشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.


اقرأ أيضا

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
7:29 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

إحباط محاولة تهريب (78) كيلوجرامًا من المخدرات في عسير وضبط مواطن بالقصيم

أرامكو
7:03 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تعلن عن إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

صلاة الميت
6:27 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
6:00 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

غرامة 10,000 ريال.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني

اقرأ أيضا

الأمن البيئي يضبط (3) مخالفين لنظام البيئة

توقعات الأرصاد: انخفاض الحرارة بدءاً من الغد على هذه المناطق

أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء ووظائف براتب 26 ألف ريال

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا

لهذا الموعد.. "الأزمات والكوارث" يُحذر سكان مكة من أمطار غزيرة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مطار الملك عبد العزيز الدولي 7:18 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

6 تأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة

2023-10-17_19-14-16 6:48 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"التجارة" تستدعي المزيد من مرايات "LETTAN" من "إيكيا".. وتكشف السبب

الحرب على المخدرات 5:17 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

في جازان وتبوك وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الجوازات 9:14 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

اقرأ أيضا

مساعدات إغاثية
3:21 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

الأكثر طلبًا في غزة.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 6 تصل العريش (فيديو)

675675
3:13 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. "المرور" يكشف عن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار

أخبار السعودية
2:10 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل يرنامج ابتعاث المعلمين لدراسة اللغة الصينية وإنذار أحمر لسكان هذه المناطق

56ع867
1:57 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

بالفيديو.. الأمطار تهطل بغزارة على حي الشهداء بالمدينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة
8:02 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن 15 عاما وغرامة مليونية.. النيابة العامة تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتكاب هذه المخالفة

أرامكو
7:03 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تعلن عن إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
6:00 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

غرامة 10,000 ريال.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني

أمطار المملكة
5:55 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

توقعات الأرصاد: انخفاض الحرارة بدءاً من الغد على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:55 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء ووظائف براتب 26 ألف ريال

سكني
4:49 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟